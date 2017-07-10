تصف جمهورها بالطيب….شذى حسون: هويتي المغربية العراقية “عذبتني”

شارك

كشفت الفنانة “شذى حسون” أنها ليست ضد عمليات التجميل، شرط أن تكون بغرض المساهمة في ظهور الفنان بمظهر جميل، وليس بهدف التغيير الشامل في الشكل والملامح.

وعادت “شذى” للحديث بإسهاب عن الانتقادات التي تواجهها بشكل مستمر لتجاهلها الجنسية المغربية خلال حلولها ضيفة ببعض البرامج أو المناسبات، مؤكدة أن حملها الجنسية المغربية بشكل رسمي وبالوثائق كان بعد فوزها بلقب ستار أكاديمي، وأن تقديمها كفنانة عراقية كان بسبب حملها لهوية عراقية بحكم ولادتها لأب عراقي.

وتابعت الفنانة العراقية / المغربية، حديثها عن الجنسيتين خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد على هامش مشاركتها ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان إفران الدولي، مشيرة إلى أنها في الواقع مغربية 100 بالمائة، “تكويني وتقاليدي وعاداتي وكل شيء فيا يقول أني مغربية 100 بالمائة”، مضيفة أنها تتلقى العديد من الاستفسارات عن هويتها من طرف العراقيين كما المغاربة، وتواجه الانتقادات من طرف عراقيين ممن يرون أنها لا تتقن اللهجة العراقية ولا تعرف الكثير عن عاداتهم وتقاليدهم وطبخهم… الخ، كما تُسأل أيضاً داخل المغرب عن أسباب عدم حضورها أو تقديمها كفنانة مغربية معلقة “هذا الشيء عذبني.”

ووصفت صاحبة لقب ستار أكاديمي في موسمه الرابع (2007)، جمهورها بــ “الطيب”، مبدية تذمرها من بعض الفنانين ممن يحرضون جمهورهم لمهاجمة فنان معين لسبب أو لآخر.”