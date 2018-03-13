شرب مزيج الشاي بالحليب يحميك من الالتهابات والإجهاد

الكثير من الناس يبدأون نهارهم بكوب من الشاي بالحليب الغني بالفوائد الصحية، ويعتقد البعض أن هذا الخليط مضرّ، إلّا أنه لا يمكن أن ننكر الفوائد العديدة التي يقدمها مجرّد مزج المكونين مع بعضهما.

فوائد الحليب

يحتوي الحليب على العديد من التركيبات الكيميائية الأساسية للجسم.

يعزّز نمو الطفل، لأنه يحتوي على المغذيات الأساسية التي يحتاجها جسمه.

الحليب يقوي العظام وخلايا الدماغ.

الحليب يعزز الشعور بالشبع ويؤخر الجوع أثناء تحويل الدهون إلى طاقة.

فوائد الشاي

يحتوي الشاي على مضادات الأكسدة المغذية للجسم.

يحمي من الجذور الحرة التي تدمر المناعة في الجسم.

له تأثير جيد على الدماغ لأنه يقوم بتحفيز عمله أو استرخائه.

الشاي أيضاً يحسّن صحة الجلد ويبعد السكتة الدماغية.

الفوائد الصحية للشاي بالحليب

إنعاش الجسم

مضادات الالتهابات

خسارة أو زيادة الوزن، أي عندما تضيف الحليب الخالي من الدسم مع الشاي دون سكر، فهذا المزيج سيساعد في خسارة الوزن، أمّا إذا أضفت كمية كبيرة من الحليب كامل الدسم مع الشاي والسكر فهذا الخليط سيساهم بزيادة الوزن.

أي عندما تضيف الحليب الخالي من الدسم مع الشاي دون سكر، فهذا المزيج سيساعد في خسارة الوزن، أمّا إذا أضفت كمية كبيرة من الحليب كامل الدسم مع الشاي والسكر فهذا الخليط سيساهم بزيادة الوزن. مقاومة الإجهاد، مضادات الأكسدة الموجودة في عنصري الشاي والحليب تعمل على تنشيط الجسم وإبعاد الإجهاد والإرهاق.

ما هو الوقت المناسب لشرب الشاي بالحليب؟

يمكن شرب الشاي بالحليب في أي وقت من اليوم خصوصاً في الفترة الصباحية مع الفطور ويمكنكم أيضاً الاستمتاع بطعمه بعد الظهر، بعد وجبة الغداء بساعة، كما يمكن أيضاً أن يكون صديقكم قبل وقت النوم، فهو يساعد على الاسترخاء والنوم بشكل جيد.

لماذا لا يجب الإكثار من شرب الشاي بالحليب؟