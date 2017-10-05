بعد غياب دام 23عاماً.. شريهان تعود إلى الفوازير بالقفطان المغربي

يبدو أن عودة ملكة الاستعراض العربي شريهان إلى الفوازير أصبحت وشيكة، بعد أن تم التداول إعلامياً خبر أنها تنوي الظهور بقفطان مغربي سماوي لا يقل سعره عن ال2500 يورو، إلى جانب مجموعة أخرى من القفاطين تجمع في ألوانها ما بين الأسود والترابي وكذلك ألوان الباستيل، حيث تميل الفنانة القديرة إلى البساطة.

باتت إطلالة شريهان من جديد على جمهورها العربي قريبة جداً. فقد أحب إطلالتها في الفوازير الرمضانية حتى باتت تلقب بملكة الاستعراض في الوطن العربي وحصدت شهرة واسعة.

والحديث جاري حول عودتها لعمل الفوازير عن وأنها اختارت أن يكون ظهورها بالقفطان المغربي الذي صار مطلوباً كثيراً لدى النجمات العربيات.

وكان ابتعاد شريهان عن فنها بسبب مرض تطلب سفرها إلى خارج مصر للعلاج، وقبل ذلك تعرضها إلى حادث أوقف مسار عطائها في مجال الاستعراض والدراما، ومن أهم ما قدمت شريهان على خشبة المسرح، نذكر “علشان خاطر عيونك” بالإضافة إلى مسرحية “سك على بناتك”، حيث وقفت فيها إلى جانب النجم فؤاد المهندس، ومن منا لا يتذكر مسرحية “شارع محمد علي” مع النجم فريد شوقي، وقدمت شريهان العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، التي نالت إعجاب الجمهور وعملت على شهرتها.

الجدير بالإشارة فإن النجمة شريهان قد انتشرت لها مؤخراً صورة توصف بالنادرة عبر مواقع مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر مرتدية الحجاب وتعكف على قراءة القرآن، وحصدت هذه صورة إعجاب وتقدير عدد كبير من الجمهور الذي أثنى على هذه الإطلالة.