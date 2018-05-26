بالفيديو: شقيقة سعاد حسني تهدد مسلسل “عوالم خفية” الأحداث تؤكد أنها قصة السندريلا

ربما يكون مسلسل “عوالم خفية” على أعتاب أزمة جديدة بعد مرور 8 حلقات من عرض المسلسل.

الأزمة الجديدة كانت بطلتها جانجاه حسني شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني.

ومن خلال اتصالها ببرنامج “العاشرة مساءا” والذي يقدمه الاعلامي وائل الابراشي، صرحت جانجاه حسني أنها قدمت كتابا قبل ذلك بعنوان “أسرار الجريمة الخفية” والذي يحكي عن معاناة سندريلا الشاشة.

وقالت شقيقة السندريلا أن مؤلف المسلسل اختار اسما قريبا من الكتاب، بقصد تلافي تعرضه للمساءلة القانونية.

كما أكدت أن أحداث المسلسل تتشابه بدرجة كبيرة مع قصة حياة الفنانة سعاد حسني، لا سيما أن المسلسل بدأ بانتحار ممثلة مشهورة لديها علاقات واسعة مع شخصيات مرموقة في المجتمع.

وأضافت جانجاه حسني أنها مستمرة في متابعة المسلسل وسوف تقوم بمقاضاة فريق العمل إذا تأكدت شكوكها.

بدورها نفت الفنانة رانيا فريد شوقي هذا الادعاء جملة وتفصيلا، وصرحت رانيا فريد شوقي أن أحداث المسلسل القادمة سوف تثبت أنه لا يتشابه مطلقا مع قصة الفنانة الراحلة سعاد حسني، مسلسل علوالم خفية يقوم ببطولته النجم عادل امام ورانيا فريد شوقي وصلاح عبد الله وأسامة عباس وهبه مجدي وبشرى وفتحي عبد الوهاب إضافة الى مجموعة من الوجوه الجديدة، ويقوم بإخراج المسلسل رامي عادل امام.