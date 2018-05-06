شقيق ميغان ماركل محذرا الأمير هاري: أختي امرأة سطحية ومغرورة وسوف تجعل منك أضحوكة

نشرت مجلة “إن تاتش” رسالة قالت انها لشقيق الممثلة الأمريكية ميغان ماركل وخطيبة الأمير هاري والمتوقع زفافهما في منتصف شهر مايو الجاري.

وفي الرسالة حذر توم ماركل جونيور 51عاما للأمير هاري من اتمام الزواج.

وأكد شقيق العروس أن زواج الأمير هاري من أخته سوف يكون “أكبر خطأ في تاريخ الزفاف الملكي”.

ونشرت المجلة صورة بخط اليد للرسالة التي بعث بها شقيق العروس وجاء فيها” ليس من الواضح أن ميغان المرأة المناسبة لك”.

وأردف قائلا “ينبغي على هاري والأسرة الملكية أن يضعوا حدا لهذا الزواج المربك الزائف قبل أن يفوت الأوان” كما صرح بأن أخته لم تتحدث اليه منذ سبع سنوات، وتتصرف وكأنها تمثل دورا ثانويا كأميرة.”

ولم يكتف بذلك بل أكد أن أخته استغلت والدها حتى أعلن إفلاسه ثم تركته في المكسيك مفلسا دون مبالاة، وقد حدث ذلك بسبب ديونها ومصاريفها الباهظة”.

احتوت الرسالة على المزيد من التفاصيل، فقد أكد الرجل أن “القدر الضئيل من شهرة هوليوود أصاب رأس أخته بلوثه، وقد أدى هذا الأمر الى تحولها لامرأة سطحية ومغرورة.

كما حذر الأمير هاري قائلا ” ستجعل منك ومن إرث الأسرة الملكية أضحوكة”.

وقدم الأخ دليلا على جحود اخته بالقول “في الوقت الذي دعت فيه الغرباء الى حفل الزفاف، لم توجه الدعوة الى أفراد عائلتها”.

وأضاف متعجبا “من يفعل ذلك؟!! وزعم أن والدي العروس لم يحصلا على دعوة وقد كان من الأولى أن يرافقاها الى الكنيسة.

على أي حال فقد كشفت المجلة عن تلقي الوالدين لدعوات الزفاف وأنهما سوف يقومان بدورهما التقليدي المعروف.

وأكد شقيق العروس أنه لولا والد ميغان لربما كانت تعمل الأن في “مسح الطاولات” أو لكانت اضطرت الى العمل كجليسة أطفال لتسديد ديونها.

واختتم الرسالة بتوجيه التحذير مرة أخرى الى الأمير هاري قائلا “لم يفت الوقت بعد”.