عدد متابعيها وصل إلى المليون..شكران مرتجى تطلق قناة خاصة قريباً

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بعد أن وصل عدد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى نحو مليون معجب، قررت الفنانة السورية شكران مرتجى التي تميل إلى تقمص الأدوار الكوميدية و تؤدي كذلك الأدوار التراجيدية، إطلاق قناة خاصة بها خلال الأيام القليلة المقبلة، وحرصت على عرض مشروعها الجديد على متابعيها من أجل انتقاء أفضل المقترحات القريبة إلى التجسيد.

كشفت الفنانة شكران مرتجى عن مشروع جديد تستعد لطرحه، وجاء ذلك عبر حسابها على موقعي تويتر وإنستغرام، حيث قالت أنه اقترب إطلاق قناتها الخاصة التي ستهتم بأعمالها الفنية، وقامت بفتح المجال من أجل استقبال مقترحات جمهورها حول الفكرة وما يجذبهم في أعمالها، حتى تقوم بانتقاء كل ما حقق لها شعبية، وما يفضل المعجبين متابعته لتباشر بتحضير الفيديوهات.

سجل هذا المقترح تفاعل كبير من طرف الجمهور العربي، حيث تقدم بطلب اقتطاف جميع المقاطع الطريفة وإعادة بثها عبر القناة، ومنهم من طلب أن تطل بشكل دائم ومتواصل من خلال برنامج خاص بها، وتشتهر النجمة السورية بأنها لديها شعبية كبيرة وتواصل دائم بجمهورها، الذي وصل عبر موقع “أنستغرام” وحده إلى المليون متابع.

وكانت شكران مرتجى قد قدمت دور مزدوج بشخصيتين في مسلسل “باب الحارة9 ” أي التوأم فوزية وسكرية، وأدت أيضاً في مسلسل “مذكرات عشيقة سابقة” دور هدى، وهذا العمل الفني الذي أخرجه هشام هشام شربتجي يقترب من الانتهاء منه، وبالموازاة مع ذلك أطلت في مسلسل “خاتون2” بشخصية أم جبري، وشاركت في مسلسل يحمل عنوان “وردة شامية”، الذي أجل عرضه وتقمصت فيه دور”شامية”، إلى جانب تواجدها في مسلسل “ترجمان الأشواق”.