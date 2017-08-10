ثنائي باب الحارة الشهير شكران مرتجى ومحمد خير الجراح “فوزية وأبو بدر” يجمعهما ديو غنائي

دخل نجما مسلسل باب الحارة الثنائي شكران مرتجى ومحمد خير الجراح إلى استوديو هاني طيفور الكائن في دمشق، من أجل الشروع في التحضير لتسجيل ديو غنائي، سيفاجئان به جمهورهما خلال الجزء المقبل لمسلسل باب الحارة، الذي من المقرر أن يعرض خلال رمضان 2018، يذكر أن الأغنية في قالب اجتماعي محض، حيث يحمل الكثير من الانتقاد لأوضاع اجتماعية مختلفة يقدمها النجمان من خلال شخصيتي “فوزية” و”أبو بدر” الشهيرتين.

أكد الممثل محمد خير الجراح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بدئه لمشروعه الفني هذا، من خلال إقدامه على نشر مجموعة من الصور تجمعه مع الفنانة شكران مرتجى، أثناء تسجيلهما الأغنية داخل الأستوديو.

تبدو فكرة المشروع مشوقة بل ومثيرة بالنسبة للمعجبين بشخصية أبو بدر وفوزية كثنائي في مسلسل “باب الحارة”، والدليل على ذلك أن الجمهور العربي اقتطع العديد من مشاهد المسلسل وتم تداولها بقوة على مواقع التواصل على اختلافها، وكان كاتب سيناريو مسلسل باب الحارة قد أدخل تغييراً في المسلسل من خلال استحداث دور مزدوج للفنانة شكران مرتجى والمتمثل في تقمصها لشخصيتها فوزية أو “أم بدر”، وشخصية شقيقتها التوأم سكرية التي يتوفى زوجها وتترك منزلها بفلسطين لتقيم عندها في الشام.

وحول الجديد الفني للجراح فإنه من المقرر أن يخوض تجربة مسلسل جديد يحمل عنوان “الجيران” ومن جهتها تعود شكران خلال عام 2018 في مسلسل “الواق واق”.