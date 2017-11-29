شمس الأغنية نجوى كرم تطلع بالبحرين ١٥ديسمبر المقبل

تحتفل النجمة اللبنانية نجوى كرم منتصف شهر ديسمبر المقبل مع الشعب البحريني بالعيد الوطني للبحرين، حيث ستحي حفلاً فنياً ينتظر أن يكون كبيراً، تؤدي فيه أجمل ما غنت من باقاتها الغنائية الجديدة والقديمة، وكشفت عن هذا الخبر للمعجبين بفنها في منطقة الخليج، وبالتحديد في البحرين عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

لقد قطعت الفنانة اللبنانية نجوى كرم موعداً لجمهورها يوم 15 ديسمبر المقبل في البحرين، من أجل إحياء حفل فني يرتقب أن يكون ضخماً، حيث نشرت شمس الأغنية العربية نجوى كرم مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” لتعلن هذا الخبر بشكل رسمي: “..هذا الحفل سيكون بمناسبة العيد الوطني البحريني في حلبة البحرين الدولية..”.

وآخر حفل أحيته نجوى كرم وكان ناجحاً بجميع المقاييس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث وصف بالضخم، نظراً لحضور عدد كبير من الجالية العربية بعد أن تدفقوا بأعداد هائلة.

وبالموازاة مع ذلك أكدت النجمة اللبنانية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، عن تحضيراتها واستعداداتها لإقامة مشاريع فنية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنها لم تكشف عن طبيعة هذه المشاريع، التي دون شك جمهورها المتابع لأخبارها وفنها متعطش لمعرفتها.