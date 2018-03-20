شمس الكويتية تثير الجدل من جديد وتصرح”سوف أترك جهنم إذا وجدت هؤلاء”

ها هي شمس الكويتية تطل على جمهورها بموجة جديدة من الجدل الذي لا تتوقف عن إثارته.

حيث استخدمت حسابها الرسمي بموقع انستجرام لتدلي بتصريح غاية في الجرأة والاثارة.

فقد وضعت صورتها الشخصية معلقة “فيه ناس حتى لو شفتهم بجهنم باخذ الحطب حقي وأروح أتعذب في مكان تاني، ملحوظة للنفسيات… لا تعلقون على هذا البوست”.

لم توضح المطربة الكويتية حقيقة أو أسماء هؤلاء التي تقصدهم في تعليقها، كما قامت بغلق خاصية التعليق على البوست، ويبدو أنها خشيت من التعليقات الرافضة لمثل هذه التصريحات غير اللائقة.

وتستعد المطربة المثيرة للجدل لطرح ثلاثة أغنيات هذا الشهر، وذلك بالتعاون مع الفنان وليد الجاسم وشركة كابانا للانتاج الفني. نقلا عن موقع في الفن