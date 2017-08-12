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الجمهور يختار شمس الكويتية نجمة الخليج الأولى

بقلم ريما لمع

أغسطس ١٢ ,٢٠١٧

تفوقت شمس الكويتية على عدد كبير من نجمات العالم العربي، وذلك من خلال استفتاء أجرته روتانا.

أجرت شركة روتانا للصوتيات استفتاء عبر تويتر لاختيار نجمة الخليج الأولى وأجري الاستفتاء بين عدد من النجمات منهن شمس الكويتية وأحلام ونوال ووعد وأروى وهند وداليا.

شمس الكويتية تفوقت في الاستفتاء على النجمات المرشحات، حيث جاءت تعليقات الجمهور لتؤكد أن شمس هي نجمة الخليج الأولى خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبومها الأخير “شقيت ثوبي” والذي أكد تفوقها وقدرتها على تقديم أغاني مميزة ومتنوعة خاطبت من خلالها جمهور الوطن العربي في كل مكان، مما جعل هذا الأخير يرشحها بقوة للفوز باللقب.

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