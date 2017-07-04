مفاجأة: شمس تطرح” شقيت ثوبي” في CD من الذهب قريباً

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مفاجأة كبيرة سوف تطلقها الفنانة الكويتية شمس في CD ألبومها الجديد لعام 2017، والذي يحمل عنوان “شقيت ثوبي”، حيث تعمل على صنعه من الذهب الخالص، في سابقة تعد الأولى من نوعها في الوطن العربي، حسب ما كشفت عنه عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وقد أمطرها جمهورها بسيل من الأسئلة منها ثمنه.. وعما إذا كان سيقتصر عملية تسويقه على فئة الأغنياء..لكنها فضلت أن تترك كل شيء مفاجأة للجميع.

والتساؤل هو ما إذا كانت أغنيات ألبومها من ذهب وتستحق هذا الإصدار بسي دي ذهبي، وتحقق النجاح الكبير؟؟ علماً أن جمهور المطربة العريض عبر العالم العربي انجذب كثيراً نحو صورة ال”سي.دي”.

أرفقت النجمة شمس صورة ال”سي.دي” بتعليق يتضمن الخبر، حيث كتبت تقول: “..لأول مرة في الشرق الأوسط والعالم العربي.. البوم CD ذهب 24k ..شقيت ثوبي 2017 ..قريباً..”.

يمكن القول أن الانطلاقة الفنية للمطربة شمس كانت عن طريق تكوينها لفرقة شعبية، وبدأ نجمها يسطع عندما أبرمت عقداً مع “شركة رناد للصوتيات”، التي أصدرت لها أول ألبوم غنائي خاص، يحمل عنوان “حبيب الورد”، تعد واحدة من الفنانات الخليجيات الأكثر تتويجاً، حيث تم اختيارها كأحسن مطربة خليجية، وأفضل مطربة شابة واعدة، واقتنصت كذلك لقب أفضل ألبوم خليجي، وبحوزتها لقب أحسن مطربة عربية، وأحسن فيديو كليب عربي، لقبها الفنان محمد عبده بفنانة الجيل.