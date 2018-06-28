شوربات سحرية لفقدان الوزن سريعا

عزيزتي حواء اليك بعض الخيارات لحساء فقدان الوزن السحري والتي تعمل بشكل أفضل عندما تستهلك مع اتباع نظام غذائي صحي على مدار اليوم. من المفترض أن يكون هذا جيدًا عندما تريدين أن تحصلي على المزيد من الرشاقة لجسمك. أهم شيء في هذه الشوربات هي أنها مصنوعة من مكونات عضوية صحية تمنعك من استهلاك المزيد من الطعام أكثر مما يمكنك تحمله. كل وصفة مصنوعة لتكون طازجة وسهلة في الاعداد.

شوربة الملفوف المكسيكية:

يتميز هذا النوع بوجود الكرنب بالبرتقال المفروم والكرفس والجزر والفلفل الأخضر للحصول على التوابل المضافة. هناك حاجة إلى شرائح الملفوف خاصة لتزويد الجسم بالألياف التي يحتاجها. لإعداد هذا ، سيكون عليك تسخين معظم الخضار في وعاء حساء بزيت الزيتون ثم تضاف الملفوف والمرق بعد ذلك. سوف تحتاجين إلى تسخين كل هذه المقادير معا للحفاظ على الحساء المختلط جيدا بما فيه الكفاية. كما يمكنك إضافة اللبن أو الأفوكادو إلى الوصفة إذا كنت ترغبين في ذلك.

شوربة الخيار:

والخيار هو نوع من الخضار الرائج لتقديم فيتامين C والألياف ليبقيك منتظمة ومتفائلة يمكن أن تستلزم وصفة رائعة العمل مع قاعدة دسم لإضافة المزيد من النكهة. للقيام بذلك ، يجب عليك طهي البصل والثوم معًا أثناء إضافة عصير الليمون ثم شرائح الخيار. يمكنك أيضًا مزج الأفوكادو معًا لإنشاء قاعدة دسمية تمزج جيدًا مع مرق الخضار. عندما تستخدم بشكل صحيح ، يصبح من الأسهل بالنسبة لك الحصول على نكهة جيدة عند تناول شيء لطيف.

حساء الطماطم المشوية:

الطماطم هي دائما جيدة ، ولكن تحميصها بين الخضروات الأخرى يساعد على إضافة القليل من النكهة إلى الخضار. كما تقدم هذه الوصفة نسيج لطيف يستلزم البصل الحلو ومعجون الطماطم والريحان وحتى صلصة Worcestershire. للحصول على أفضل النتائج ، فإن الطماطم التي تحتوي على اللحم البقري أو الطماطم الكبيرة الأخرى هي الأفضل لأنها تضيف المزيد من اللحم ويمكن أن تنتج نكهة أكثر وضوحًا عند إنتاجها بشكل صحيح. هذا أفضل عندما تقشر وتوزع الطماطم بعد تقطيع نهايات البصل. يمكنك مزج الطماطم والبصل في هريس ثم الحصول عليها مطهية في الفرن . يمكن إضافة صلصة رسيستيرشاير ومعجون الطماطم في المزيج. يمكنك أيضًا إضافة الذرة إلى الحساء.