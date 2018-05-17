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شوربة الدجاج بالشوفان والذرة

بقلم

مايو ١٧ ,٢٠١٨

أمل نصر الدين

مثالية للفطور

المقادير:

– 8 أكواب من ماء سلق الدجاج البارد
– 1 ملعقة كبيرة من الزبدة
– صدر دجاج مسلوق ومخلي ومقطع لقطع صغيرة
– بصلة واحدة مقطعة قطعا صغيرة
– 2 حبة من الجزر المبشور
– كرفس
– كوب من الذرة
– ثوم
– نصف كوب من الشوفان
– رشة ملح
– رشة فلفل أسود
– مستكة

الطريقة:

– في قدر مناسب توضع الزبدة والمستكة في الإناء على نار هادئة إلى أن تذوب الزبدة يضاف البصل ويحمر قليلا ثم الثوم.
– يوضع مباشرة الجزر والكرفس والذرة وتقلب المكونات.
– تضاف قطع الدجاج وتقلب مع المكونات وترش بالملح والفلفل الأسود.
– نضيف ماء سلق الدجاج البارد وتقلب المكونات جيدا.
– نضيف الشوفان سريعا قبل أن يسخن السائل ونستمر في التقليب.
– تخفف النار تماما ونستمر في التقليب حتى لا يتكتل الشوفان.
– تترك على النار لمدة 10 دقائق فقط.
– توضع في صحون التقديم وتزين بأوراق الكرفس الخضراء.

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