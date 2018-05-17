شوربة الدجاج بالشوفان والذرة

أمل نصر الدين

مثالية للفطور

المقادير:

– 8 أكواب من ماء سلق الدجاج البارد

– 1 ملعقة كبيرة من الزبدة

– صدر دجاج مسلوق ومخلي ومقطع لقطع صغيرة

– بصلة واحدة مقطعة قطعا صغيرة

– 2 حبة من الجزر المبشور

– كرفس

– كوب من الذرة

– ثوم

– نصف كوب من الشوفان

– رشة ملح

– رشة فلفل أسود

– مستكة

الطريقة:

– في قدر مناسب توضع الزبدة والمستكة في الإناء على نار هادئة إلى أن تذوب الزبدة يضاف البصل ويحمر قليلا ثم الثوم.

– يوضع مباشرة الجزر والكرفس والذرة وتقلب المكونات.

– تضاف قطع الدجاج وتقلب مع المكونات وترش بالملح والفلفل الأسود.

– نضيف ماء سلق الدجاج البارد وتقلب المكونات جيدا.

– نضيف الشوفان سريعا قبل أن يسخن السائل ونستمر في التقليب.

– تخفف النار تماما ونستمر في التقليب حتى لا يتكتل الشوفان.

– تترك على النار لمدة 10 دقائق فقط.

– توضع في صحون التقديم وتزين بأوراق الكرفس الخضراء.