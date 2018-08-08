شوربة الكرفس وسيلتك لخسارة الوزن

يعتبر الكرفس من الخضراوات الذهبية النافعة للصحة بشكل كبير، فهو يحتوي على كمية كبيرة جدا من الماء وكذلك الألياف مما يدعم بشكل كبير صحة الجهاز الهضمي ودعم عملية الهضم في الجسم، كما أنه يعد الاختيار الأفضل لمرضى السكر لتفادي حدوث الالتهابات في الجسم حيث يحتوي على أكثر من 20 نوعا من مضادات الالتهاب، هذا بالإضافة لكمية الفيتامينات والمعادن الهامة التي يحتويها بالإضافة لمضادات الأكسدة..

وقد يكون الكرفس بمذاقه المميز القوي لا يمكن استخدامة بشكل كبير في صورته الطازجة، لذا نجده دوما حاضرا ومتألقا في وصفات الشوربات المختلفة حيث يضفي على الشوربة مذاقا رائعا وفي الوقت ذاته يمكن الحصول على أقصى استفادة منه.

وهذه وصفة رائعة لعمل شوربة الكرفس بطريقة تعمل على حرق دهون الجسم وزيادة الشعور بالشبع:

المكونات

2 كوب من الكرفس المقطع قطعا صغيرة

كوب من البروكلي

كوب من البصل الأخضر المقطع

فصين من الثوم المهروس

كوب من صدور الدجاج المقطعة

ملعقة من زيت الذرة

4 أكواب من الماء

ملح- فلفل- هيل مطحون

4 فصوص من المستكة

طريقة التحضير