شوربة اللوز على الطريقة التركية

يعرف المطبخ التركي بأطباقه اللذيذة على كثرة تنوعها وما يتناسب مع شهر رمضان يمكن تجريب تحضير شوربة اللوز الخفيفة والرائعة، وفوق ذلك صحية وخالية من الدسم تنفع كثيرا الصائم على الصعيد الغذائي إلى جانب أنه يحبها الأطفال كثيرا.

المقادير:

1 كوب حليب دافئ

3 أكواب مرق دجاج

¼ كوب بقدونس طازج مفروم

¼ كوب حبوب الرمان

¾ كوب لوز مقشر

⅓ كوب دقيق

2 ملاعق كبيرة زبد في درجة حرارة الغرفة

¼ ملعقة صغيرة جوزة الطيب مطحونة

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

طريقة التحضير:

يطحن اللوز حتى يصبح مثل الدقيق، وينبغي أن يتم نخله حتى يتخلص من مختلف الشوائب العالقة به، ومن جهة أخرى يذوب الزبد على نار متوسطة، ثم يسكب عليها الدقيق مع ضرورة التقليب المستمر لمدة دقيقتين، وبعد ذلك يضاف الحليب مع التقليب باستمرار حتى يذوب الدقيق، وفي خطوة أخرى يضاف للخليط كل من دقيق اللوز والمرق والملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب، مع ضرورة التقليب إلى غاية امتزاج الخليط جيدا، وعقب ذلك تترك الشوربة حتى تطهى على نار هادئة لمدة تتراوح ما بين 20 و25 دقيقة، مع ضرورة التقليب المستمر كل 5 دقائق حتى لا تلتصق في قاع القدر. وفي الأخير ترفع الشوربة عن النار ويسكب عليها البقدونس المفروم، يذكر أن طبق شوربة اللوز التركية تزين بالرمان وتقدم ساخنة.