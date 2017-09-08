حضره جمهوراً غفيراً….. لأول مرة شيرين تحي حفلاً في صيدا الجنوبية

مهرجانات صيدا الصيفية افتتحت لياليها، بحفل أحيته المطربة شيرين عبد الوهاب ليل أمس الأربعاء، وقامت بتنظيمه اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية بالتعاون مع بلدية صيدا .

تميز الحفل بتنظيمه اللافت، وجمهوره المليء بالحماسة لاستقبال شيرين التي تزور مدينة صيدا الجنوبية للمرة الأولى. لكن شيرين بدت منذ لحظة وصولها أنها في مزاج سيء، فقدمت وصلتها الغنائية بسرعة وهددت مرات عديدة بترك المسرح والمغادرة!

وفي التفاصيل أنَّ الضوء الذي يطلق عليه “الفولو”، والذي يرافق بالعادة المطرب لإنارة وجهه قد تسبب لها بالازعاج، فطلبت تخفيفه. لكن يبدو أنّ المسؤول عنه لم يسمع طلبها، فكررت الطلب قائلة ” إذا لم تُطفأ الإضاءة بوجهي بوقف الحفل وبخرج”. بعد ذلك تمَّت تلبية طلبها، وأنطفأ الضوء. فأكملت الحفل بمجموعة أغان على طريقة ما يطلبه المستمعون.

أنهت شيرين الحفل بسرعة مع كلمة شكر مقتضبة للجمهور، وغادرت دون الرجوع إلى المسرح ثانية لتحية الجمهور كما هي عادة كبار الفنانين.

تنظيم الحفل كان جيداً والحضور الجماهيري غفير.

يُذكر أنَّ شيرين أطلّت بفستان أزرق سماوي رائع من تصميم اللبناني العالمي نيكولا جبران.