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شيرين تخطئ في حق الملكة رانيا وتعتذر”سامحوني أنا داخلة على الأربعين”

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أكتوبر ١٥ ,٢٠١٧

أحيت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلا فنيا بالبحر الميت بالأردن يوم 7 أكتوبر الحالي، وخلال الحفل أخطأت شيرين في نطق لقب الملكة رانيا وقالت ” الأميرة رانيا” الأمر الذي دفع أحد الحاضرين إلى تنبيهها، وعلى الفور سارعت عبد الوهاب بتقديم الاعتذار على هذا الخطأ غير المقصود، اعتبرت شيرين عبد الوهاب أن هذا الخطأ ما هو إلا زلة لسان وأرجعت ذلك الى عامل السن، حيث اعتذرت قائلة ” أنا النهارده ماحدش يلوم علي، أنا داخلة على الأربعين.” وأردفت قائلة “اسمحولي تاني أسجل تحية للملكة رانيا، أنا آسفة على الغلط “.

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