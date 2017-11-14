بالفيديو شيرين تستهزئ بمصر وتونس ومنتقدوها “ارحمينا من تفاهاتك”

كثيرا ما تضع المطربة المصرية شيرين نفسها في مواقف حرجة. ففي العديد من المواقف لا يحالفها الحظ وتأتي ردودها صادمة لجمهورها، مما يجعل منها دائما موضع انتقاد.

آخر هذه المواقف كان ردها على إحدى المعجبات عندما طلبت منها أغنية “مشربتش من نيلها”، وجاء رد المطربة صاعقا للجمهور المصري، حيث ردت على المعجبة قائلة “هايجيلك بلهارسيا، اشربي إفيان أحسن.”

مشيرة هنا إلى ماركة إفيان للمياة المعدنية. على الفور تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الواقعة المهينة ووجهت العديد من الانتقادات للمطربة الشهيرة.

البعض اتهمها بالتفاهة، في حين غضب البعض منها، تبرير هذا الغضب ذكره أحد المعلقين بالقول” إذا كانت مياه النيل لا تعجبك، فلماذا قمت بالغناء له؟”.

واقعة أخرى حدثت مع شيرين عبد الوهاب خلال مشاركتها بمهرجان قرطاج، ففي أثناء تواجدها وسط الجمهور التونسي تحاول مداعبة الجمهور فتذكر أن ابنتها تنطق كلمة “تونس” على أنها “بقدونس”، الواقعة أثارت غضب الجمهور التونسي والذي شن حملة انتقادات واسعة على المطربة.

وكانت النجمة التونسية لطيفة من ضمن المهاجمين للمطربة شيرين عبد الوهاب. كل هذه الحوادث تؤكد أنها لا تتمتع باللباقة الاجتماعية وعليها مراجعة نفسها.