شيرين عبد الوهاب تعود إلى طليقها في حفل الأردن..!

أصيب رواد التواصل الاجتماعي بالكثير من الحيرة، ولم يجدوا من يطفأ جمرة فضولهم بخصوص فنانتهم المحبوبة النجمة شيرين عبد الوهاب، عقب انتشار سلسلة من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات، تظهر فيها شيرين رفقة زوجها وطفلتيها والسعادة تغمر الأسرة الصغيرة، وهناك من تمنى أن تكون شيرين قد عادت إلى طليقها وأب ابنتيها، على اعتبار أنه أصر أن يقف إلى جانبها ويكون متواجداً معها في حفلها الذي أحيته بالأردن، وتزامن ذلك مع عيد ميلادها.

فقد ظهر مؤخراً الملحن محمد مصطفى طليق النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب برفقة ابنتيه وشيرين، في انسجام تام من خلال صورة وفيديو، على هامش حفل أحيته بالأردن، هذا ما دفع البعض إلى قراءة هذه الإطلالة بمعنى إيجابي، وراحوا إلى التخمين حول فكرة إمكانية أن تكون شيرين عبد الوهاب قد عادت إلى طليقها وأب ابنتيها، الذي أصر على مرافقتها في رحلتها إلى الأردن والتواجد يوم عيد ميلادها إلى جانبها.

والجدير بالإشارة فإنه يمكن القول أن شيرين عاشت أسعد لحظات حياتها، خاصة عندما قامت صغيرتيها هنا ومريم بمفاجئتها على خشبة المسرح، حيث أحضرتا معهما قالب من الكيك، وبعد ذلك بدأ الاحتفال معها بعيد ميلادها وسط جمهورها الغفير خلال حفلها الذي أحيته بالأردن، وكانت الأجواء مفعمة بالفرحة، ولم تتردد شيرين خلال الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعفويتها المعهودة، توقفت عن الغناء وبادرت بتقطيع قالب الكيك وإطعام ابنتيها على الهواء.