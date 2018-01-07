شيرين تغني في السوبر المصري بالإمارات

كشفت النجمة شيرين عبد الوهاب عن تأهبها لإحياء حفل فني بالإمارات العربية يوم 12 يناير الجاري، في إطار إقامة مباراة كرة القدم في السوبر المصري والتي تجمع ما بين النادي الأهلي والمصري، ويبدو أن هذه الفنانة قد تجاوزت بشكل تدريجي أزمتها الأخيرة التي سببت لها الكثير من الحرج ووجهت لها سلسلة من الاتهامات بسبب تعليقات عفوية صدرت عنها حول طلب إحدى معجباتها بأن تؤدي لها أغنية “ماشربتش من نيلها”.

أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها على موقع تويتر، عن إحيائها لحفل فني يتوقع أن يكون كبيراً بمناسبة مباراة لكرة القدم في السوبر المصري والتي تجمع ما بين النادي الأهلي والمصري، على اعتبار أن هذا الحفل سوف يقام في “ستاد هزاع بن زايد” في العين، بينما سيكون الراعي الرسمي والمنظم شركة “برزنتيشن سبورت”.

يذكر أن آخر حفل أحيته المطربة شيرين عبد الوهاب كان خلال ليلة رأس السنة أي بتاريخ 31 ديسمبر الماضي بفندق جراند حياة دبي، وعودة شيرين إلى حفلاتها ستكون كذلك من أوروبا، على اعتبار أن أجندتها الفنية تحمل العديد من الحفلات الخاصة المقرر إحيائها في مالمو بالسويد، حيث ينتظرها جمهورها بفارغ الصبر في حفلين يومي 9 و10 فبراير المقبل.