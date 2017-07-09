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بالصور: شيرين تغني للنجم سعد لمجرد رفقة إيمان الشميطي

بقلم خديجة براق

يوليو ٩ ,٢٠١٧

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وصفت الفنانة “شيرين عبد الوهاب” المغرب بــ “جنة الله على الأرض”، بعد انبهارها بجمال مدينة إفران (سويسرا المغرب)، واعتبرت “شيرين” أن حضورها للمغرب لا يقتصر فقط على التواصل مع جمهورها بل أيضا للاستمتاع بجمال وطبيعة البلد الخلابة.

واختارت “شيرين” صعود حفلها، أمس السبت، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان إفران الدولي برفقة نجمة برنامج ” Arabs Got Talent”، “إيمان الشميطي” والتي رافقتها في عزف وأداء أغنية “لمن نشكي حالي” للنجم “سعد لمجرد.”

وعقب نهاية الحفل، قالت “شيرين”، إن أداءها لأغنية الفنان المغربي هو نوع من الدعم له في محنته خاصة بعد غيابه عن الساحة الفنية مكرها على خلفية اتهامه بمحاولة اغتصاب فتاة فرنسية.

إلى ذلك، كشفت “شيرين عبد الوهاب” أن ألبومها القادم سيرى النور خلال فترة عيد الأضحى المقبل.

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