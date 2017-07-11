“مشاعر” تكتسح ب100مليون مشاهدة….شيرين تنسحب من برنامج “ذا فويس”

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تمكنت أغنية الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي تحمل عنوان “مشاعر” من الاكتساح، حيث كانت قد أطلقتها كتتر غنائي لمسلسل “حكاية حياة”، الذي قامت ببطولته غادة عبد الرازق منذ نحو أربع سنوات، وحققت نحو 100مليون مشاهدة على موقع “اليوتوب”، بالرغم من أنها لم تصور على طريقة الفيديو كليب.

لم يكن أحد ينتظر بعد مرور أربع سنوات على إطلاق أغنية كتتر لمسلسل بصوت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، أن تكتسح بهذا الشكل المذهل والذي سيجعل نجومية الفنانة أوسع وحضورها الفني أثقل مما سبق، بعد تحقيق رقم قياسي لعدد المستمعين إليها، علماً بأن أغنية “مشاعر” كتب كلماتها أحمد مرزوق ولحنها محمد رحيم.

وبالموازاة مع ذلك قررت مؤخراً المطربة شيرين عبد الوهاب الإنسحاب من لجنة تحكيم برنامج The Voice الذي يبث على قناة “أم.بي.سي” وجاء ذلك بعد مشاركتها في ثلاث مواسم من هذه المسابقة الفنية، التي يكتشف فيها المواهب الشابة ذات الأصوات الجميلة، بالإضافة إلى عدم تقديمها لبرنامج “شيري ستديو” بحجة أنها لا تحب التكرار، وهذا الابتعاد من طرف شيرين جاء من أجل التفرغ لفيلمها السينمائي وألبومها الجديد الذي تحضر له، إلى جانب العديد من الارتباطات الفنية.

يأتي انسحاب الفنانة شيرين عبد الوهاب من برنامج ” ذا فويس”، بعد قرار الفنان كاظم الساهر عدم المشاركة في هذا البرنامج الفني.