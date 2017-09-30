شيرين رضا: الجمهور المصري لا يقبل على السينما من “زحمة المرور”

كشفت الفنانة “شيرين رضا” أن سر عودتها بقوة إلى الساحة الفنية يكمن بالأساس في رغبتها الشديدة في العمل والاستمتاع بما تقدمه.

واعتبرت “شيرين” في تصريح صحفي على هامش مشاركتها بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الأولى، أن السينما تغيرت بشكل كبير عن السابق، بسبب الإمكانيات التقنية وأداء الممثلين وقصص الأفلام التي باتت تتميز بالغرابة والاختلاف، كما لم تعد قصصاً “تافهة” على حد وصفها.

في نفس السياق، رأت “شيرين” أن عدم إقبال الشعب المصري على دور السينما وحضور الأفلام بكثافة مقارنة بالماضي، يعود بالأساس إلى “زحمة” المرور والشوارع، وطاقة الإنسان التي تغيرت ولم يعد لديه نفس الإقبال على الكثير من الأمور، مفضلاً الاستمتاع بوقته في بيته بهدوء.

وعن السياحة في مصر، قالت “شيرين رضا” إن بلدها غير مؤهلة على مستوى تقديم الخدمات، وأن المشكلة تكمن في الافتقاد إلى ثقافة الخدمة بدءاً من المطار الذي هو واجهة مصر، مروراً بغياب النظافة، وصولاً إلى كسل العامل، وتابعت: “نحن بحاجة إلى ناس مناسبين لوظائف مناسبة، الوضع في البلاد ليس عنصراً لجذب السياحة لمصر.”

وحضرت “شيرين رضا” مهرجان الجونة السينمائي، لمشاركة فيلمها “فوتوكوبي” الذي تقوم ببطولته إلى جانب الفنان “محمود حميدة” في المسابقة الرسمية للمهرجان والذي فاز بجائزة أفضل فيلم روائي طويل، حيث جسدت فيه “شيرين” دور امرأة مسنة.