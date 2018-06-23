شيرين رضا تتولى تجهيز حفل زفاف عمرو دياب ودينا الشربيني!!!

يتحدث العديد من الفنانين حاليا عن الدعوة الموجهة اليهم لحضور حفل زفاف نجم الغناء العربي عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني.

وبحسب العديد من المصادر فقد تم توجيه الدعوة الى عدد من الفنانين على رأسهم الزعيم عادل امام و أحمد حلمي وزوجته منى زكي وكذلك الفنان محمد هنيدي وأصالة نصري وزوجها طارق العريان وكريم عبد العزيز واحمد السقا ومحمد فؤاد وزوجته.

كما أفادت التقارير بتولي شيرين رضا الزوجة الأولى للفنان عمرو دياب مسؤولية تنظيم الحفل ومساعدة العروس على اختيار فستان الزفاف.

ويتولى رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة هو الآخر مسؤولية حجز تذاكر الطيران والفنادق لقائمة المدعوين والتكافل بكافة المصاريف.

وسوف يتم الزفاف في أحد الجزر اليونانية بحسب التقارير الواردة.