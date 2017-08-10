شيرين عبد الوهاب تتعرض لأزمة صحية خلال حفلها بالساحل الشمالي

أصيبت الفنانة شيرين عبد الوهاب التي أثارت مؤخراً خلال إحيائها لحفل فني بتونس الكثير من الجدل إعلامياً، بوعكة صحية بسبب صعوبة في التنفس، وجاء ذلك على إثر إحيائها لحفل فني بالساحل الشمالي، واستدعى تدهور حالتها الصحية إلى تدخل فريق طبي، وتمت الاستعانة بجهاز التنفس الصناعي، ولم يتم الكشف عن السبب الذي جعل شيرين تتعرض إلى الوعكة الصحية، وبعد أن تلقت الإسعافات الأولية، نصحها الأطباء بأخذ قسط من الراحة.

جاء تدهور الوضع الصحي للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، مباشرة بعد سلسلة من الحفلات التي كانت تزدحم بها أجندتها الفنية، فمن حفلاتها بالمغرب وتونس حلقت نحو الساحل الشمالي، وفوق ذلك تحضر لأعمال فنية غنائية وسينمائية جديدة، حيث تحضر فيلم مازال لم يكشف عن تفاصيله.

يبدو أن الحملة التي تعرضت إليها شيرين في الآونة الأخيرة، على إثر تصريحاتها الساخنة ضد النجم عمرو دياب، وكذلك زلتها التي يبدو أنها لم تقصد من ورائها الإساءة خلال حفلها بتونس، قد فتحت عليها العديد من أبواب الانتقاد اللاذع، من طرف العديد من الفنانين والملحنين من بينهم الفنانة لطيفة.

وكانت مواقع إعلامية مصرية قد نشرت بالصور الخبر، وذهبت للتأكيد أن النجمة الشابة انتابها شعور خانق بضيق في التنفس وتطلب الأمر تدخل فريق طبي، الذي ساعدها باستعمال جهاز التنفس الصناعي للتخفيف من حدة حالتها.

واستقطب هذا الحفل الفني العديد من الفنانين المصرين، نذكر من بينهم الشاعر الغنائي أمير طعيمة وزوجته، والموزع الموسيقي توما والفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي وغيرهم.