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بالفيديو: شيرين عبد الوهاب تسقط أثناء الغناء على المسرح

بقلم

مارس ١١ ,٢٠١٨

تألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب بشكل ملفت خلال احيائها لآخر حفلاتها بإمارة دبي يوم الجمعة الماضية.

وأثناء اندماج شيرين بالرقص والغناء على مسرح القرية العالمية بدبي سقطت مغشيا عليها أمام أفراد فرقتها الموسيقية.

ومن المعروف أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تمر بظروف قاسية من حياتها خلال الوقت الراهن.

فقد قضت محكمة الجنح بالمقطم بحبسها 6 أشهر مع تغريمها 5 آلاف جنيها مصريا بتهمة الاساءة للدولة.

كما تضمن الحكم أيضا تغريمها عشرة آلاف وواحد وخمسين جنيها أتعابا للمحاماة.

وتعود الواقعة للحفل الذي أحيته شيرين بإمارة الشارقة، فقد طلبت احدى المعجبات منها غناء ” أغنية ماشربتش من نيلها”، فردت شيرين على المعجبة مازحة “ماتشربيش من النيل، هايجيلك بلهارسيا…اشربي مياه إفيان“.

تذكر الجمهور كل هذه المأساة التي تعيشها شيرين بعدما سقطت على المسرح بدبي يوم الجمعة الماضية.

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