شيرين عبد الوهاب تغني في السعودية… وجدل شديد بالمملكة

من المقرر سفر المغنية شيرين عبد الوهاب لاحياء أحد الحفلات الغنائية بالعاصمة السعودية الرياض. الحفل تقيمه جمعية “سند” المعنية بأطفال السرطان بالمملكة.

ومنذ الاعلان عن تفاصيل الحفل وهناك حالة من الجدل الشديد بالمملكة. ففي البداية كانت هناك تعليقات ناقمة على أسعار التذاكر والتي تبدأ من 3000 ريال وصولا إلى 10000 ريال.

كما سادت حالة من السخرية أيضا حول مشاركة شيرين عبد الوهاب كمغنية في مثل هذا الحفل.

فالغناء لا يمت بصلة لمرض السرطان، كما لا تتناسب هذه الحفلات مع عادات وتقاليد المجتمع السعودي، انتشرت العديد من التغريدات الساخرة لهذا الحدث الغريب على المجتمع، التهكم والسخرية كانت من نصيب شيرين عبد الوهاب ومن ثمن التذكرة المبالغ به.

أحد المغردين سخر من الحدث قائلا “إذا كان هذا المبلغ نظير حضور حفل لشيرين، فكم ندفع لحضور حفل شاكيرا؟!!”