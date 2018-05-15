شيرين عبد الوهاب تقتحم عالم الأزياء بمجموعة تحمل اسمها

كشف الإعلامي اللبناني ربيع هنيدى عن قيام الفنانة شيرين عبد الوهاب بإطلاق مجموعة أزياء جديدة تحمل اسمها، ويندرج ذلك في إطار التعاون الذي يجمعها مع إحدى الماركات العالمية الكائن مقرها بمدينة دبى الاماراتية، علما أن شيرين تعرف بذوقها الرفيع ونجاحها في انتقاء أجمل الإطلالات والفساتين الأنيقة والرائعة التي تظهر بها في حفلاتها..فهل تنجح في عالم الأزياء ..مثلما تألقت في الغناء حيث صارت من أهم نجوم الوطن العربي؟

حرص ربيع هنيدى على نشر عبر حسابه على موقع تبادل الصور”إنستغرام” فيديو يخص النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، عندما كانت بصدد الإعلان عن إطلاق مجموعتها، حيث تحدثت عن خيارتها المفضلة مؤكدة في نفس الوقت عن انجذابها الكبير وانحيازها للملابس الفضفاضة، والتي لا تحتوي على خيوط كثيرة.

ولم يفوت هنيدى الفرصة حيث نشر تعليقا خاصا على هذا الفيديو قائلا: “صباح الشياكة مع الصديقة شيرين..”، أما على هامش تواجد شيرين عبد الوهاب في مدينة دبى مؤخرا، كانت قد تحدثت عن وجود هذا المشروع ووعدت بأنها ستطلقه قريبا، أي من خلال التعاون مع إحدى الماركات العالمية، والجدير بالإشارة فإن بصمة شيرين حاضرة دون شك بقوة على صعيد التصميم وفي اختيار الألوان كذلك.