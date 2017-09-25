صور لم تنشر من قبل لـ شيرين عبد الوهاب في كواليس حفل باريس

بعد أن ضجّت وسائل الإعلام الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بصورة النجمة شيرين عبد الوهاب وهي تقبّل يد إحدى معجباتها في حفل قصر المؤتمرات في باريس، ظهرت لها صور جديدة في الكواليس.

بين معجب بتواضع وطيبة النجمة المصرية، وبين معترض على أن شيرين “زادتها حبتين”، صارت لقطة تقبيل يد إحدى المعجبات حديث الجمهور في كافة البلاد العربية.

لكن ما لم يعرفه الجمهور، هو أنّ شيرين عبد الوهاب، وبعد مغادرتها المسرح سعيدة بما حققته من نجاح على أحد أكبر مسارح أوروبا، وبين جمهور كبير تجاوز الثلاثة آلاف شخص، كان بانتظارها المنتج عادل معتوق وهو صاحب شركة “أوسكار برودكشن” منتجة ومنظّمة هذا الحفل الضخم.

وقال لها “أنت حققتي اليوم أجمل وأعظم حفل شهده قصر المؤتمرات في باريس منذ سنوات. وبما أن تواضعك الكبير جعلك تقبلين يد المعجبة عندما لم تتمكني من الوصول إليها، فاسمحي لي أن أقبّل يدك أنا أيضاً عربون إعجاب وتقدير ووعد بأننا سنكرّر هذا النجاح في أكثر من مكان في العواصم الأوروبية.

فالتقطت هذه الصور للحظة تقبيل معتوق ليد شيرين والتي بدت فيها بمنتهى الخجل والسعادة.

وقد عبّرت شيرين عن محبتها وتقديرها للمنتج عادل معتوق فذكرت أنه “كان بمنتهى الشياكة في تعامله معها، طوال الرحلة إلى باريس”. وأكّدت أنها “تعتبر نفسها من الآن فصاعداً، قد كسبت صديقاً عزيزاً جداً وسيكون بينهما أكثر من تعاون فني”.