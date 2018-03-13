بالفيديو: شيرين عبد الوهاب تعلنها صراحة لن أغني”ماشربتش من نيلها” مرة أخرى

لطالما أطربتنا الفنانة شيرين بأغنيتها الجميلة “ماشربتش من نيلها”. وقد أثارت هذه الأغنية ضجة كبيرة عند ظهورها لأول مرة، نظرا لكلماتها الرقيقة، وألحانها العذبة، والأهم من ذلك صوت شيرين عبد الوهاب الدافئ.

على أية حال تشكل هذه الأغنية حاليا عقدة وربما لعنة عند المطربة شيرين عبد الوهاب.

فقد كانت سببا في الحكم عليها بالسجن لمدة ستة أشهر إضافة الى بعض الغرامات المالية الأخرى.

ولهذا السبب قررت شيرين عبد الوهاب عدم غناء هذه الأغنية مرة أخرى، هذا ما صرحت به لبرنامج “The insider ” بالعربي.

غير أنها لا تبرر هذا القرار بموضوع السجن أو الغرامة. فهي ترى أن ما حدث يعتبر تشكيكا في وطنيتها، وهي لا تقبل بهذا الأمر نهائيا.

وخلال الفيديو أظهرت شيرين احترامها وتقديرها للقضاء المصري، لكنها ترى أن الموضوع أخذ أكثر من حقه حتى وصل لدرجة التعسف.

واستغربت عبد الوهاب من ظاهرة الاعلام الذي يضخم من الأمور عندما يخطئ الفنان، لكنه يتجاهل التصرفات الجيدة التي تصدر عن نفس الفنان.

وضربت مثالا على ذلك بحفل إمارة الشارقة، ذلك الحفل الذي شهد واقعة أغنية “ماشربتش من نيلها”.

فقد أكدت أنها تغنت بحب بلدها كثيرا خلال هذا الحفل نفسه. الغريب في الأمر أن أغنية “ماشربتش من نيلها” تصنف على أنها عمل فني وطني.