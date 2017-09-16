تبادلا الحب والتهاني……شيرين وعاصي يفتتحان مهرجانات قصر المؤتمرات بباريس

يحتضن قصر المؤتمرات بالعاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم السبت، حفلاً فنياً ضخماً تحييه الفنانة “شيرين عبد الوهاب” إلى جانب الفنان “عاصي الحلاني”، في إطار المهرجان الأول من المهرجانات الضخمة التي تنظمها شركة “أوسكار برودكشن”، والتي أكد مالكها “عادل معتوق” أنها ستعرف مشاركة كبار النجوم في مقدمتهم الفنانة “نجوى كرم.”

وأكدت مصادر من الجهات المنظمة، أن عملية اقتناء تذاكر الحفل عرفت إقبالاً كبيراً، بالنظر إلى شعبية الفنانين وخاصة “عاصي الحلاني” حيث تتواجد الجالية اللبنانية بكثافة في العاصمة الفرنسية، كما أن سعر التذكرة الواحدة لم يتجاوز 38 أورو.

وكانت الفنانة “شيرين” قد نشرت صورة جمعتها والفنان “الحلاني” من حفل عشاء نظم على شرفهما أمس الجمعة، وحضره مسؤولو الشركة وأصدقاء الفنانيْن، وكتبت: “عشاء مع الأصدقاء ومع النجم والأخ العزيز عاصي الحلاني في باريس“، في حين نشر الأخير صورة له لحظة توجهه نحو قصر المؤتمرات لإجراء تمارين خاصة بالحفل وكتب: “صباح الخير من باريس متوجه بعد قليل لأقوم بالتدريبات لحفل الغد في أعرق مسارح فرنسا قصر المؤتمرات باريس الذي غنى فيه كبار النجوم.”

في سياق مختلف، بعثت الفنانة “شيرين” باقة ورد لزميلها سابقاً ببرنامج ذا فويس، وكتبت له على بطاقة: “عاصي أخي، أتمنى لك النجاح وعايزاك تعمل موسم ناجح جداً جداً.. بحبك.. أختك شيرين“، ليرد عليها “عاصي” عبر فيديو نشره على صفحته تقدم من خلاله بالشكر لزميلته، وقال: “هلا أنا بكواليس ذا فويس، وصلت وتفاجأت ببوكي ورد بطيّر العقل.. أحلى نجمة بالعالم شيرين، إن شاء الله يارب كل أيامك نجاح، كل أيامك فرح، وكل أيامك نجومية لأنها بتلبق لك…”.