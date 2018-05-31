شيماء سيف تهدد راموس بالاستعانة بالسقا ومحمد رمضان

تفاعلت الفنانة “شيماء سيف” مع إصابة مواطنها نجم ليفربول اللاعب “محمد صلاح”، بطريقة كوميدية عكست خفة دمها، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج “ممكن نتعرف” الذي يذاع على إذاعة مارينا إف إم الكويتية، حيث وجهت كلامها لعميد فريق ريال مدريد الإسباني “سيرخيو راموس” بالقول: “شكرا يا راموس عاللي عملته ومردودة لك وحنا جايين لك في الطريق خاف ممنا.”

وأضافت “شيماء” خلال تفاعلها مع الحدث، “هناخذ السقا ومحمد رمضان وأمير كرارة وياسر جلال وإنتو عارفين الباقي.”

جاء ذلك، عقب حديث “شيماء سيف” عن إعجابها الشديد بالعاصمة الإسبانية مدريد، حيث استحضر المذيع أزمة “محمد صلاح” مع الفريق الملكي، الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 13 في تاريخه، بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق ليفربول الإنجليزي، وهي المباراة التي عرفت إصابة اللاعب المصري بعد احتكاك قوي بالمدافع “راموس”، الذي بات العدو الأول للجمهور المصري، بعد أن تسبب في احتمال ابتعاد “صلاح” عن المشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا، خاصة عقب تحذير الطاقم الطبي لنادي ليفربول من قيام “صلاح” بأي تمرينات أو حركة خارج البرنامج التأهيلي خوفا من تفاقم الإصابة.