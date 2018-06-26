شيماء عبد العزيز ترفض تلبية دعوة حماقي على مسرح موازين

رفضت خريجة برنامج ذا فويس المغربية “شيماء عبد العزير”، صعود مسرح النهضة تلبية لدعوة النجم المصري “محمد حماقي”، الذي ظل ينادي “شيماء تعالي شيماء تعالي” لأكثر من مرة، خلال إحيائه لحفله، أمس الاثنين، ضمن فعاليات النسخة الــ 17 من مهرجان موازين – إيقاعات العالم الذي تحتضنه العاصمة المغربية الرباط.

واكتفت “شيماء” بحضور الحفل والتفاعل مع أغاني مدربها في البرنامج، في الوقت الذي كان منتظرا مشاركتها إلى جانب المتسابق المغربي “عصام سرحان” الذي تألق أيضا ضمن فريق “حماقي” ببرنامج ذا فويس، في حفل “حماقي” أمس، إلا أن حملة مقاطعة المهرجان التي قادها رواد مواقع التواصل الاجتماعي دفعتها إلى الاعتذار تفاديا لأي إحراج لها مع جمهورها الذي شجعها ودعمها خلال مشاركتها في البرنامج، وقالت “شيماء” في تصريح صحفي أنها من الشعب ولا بد أن تكون إلى جانبه وبالتالي لا يمكنها الغناء ضدا على إرادته ودعوته، ومن أجل ذلك اتفقت مع زميلها في البرنامج “عصام سرحان” على عدم المشاركة احتراما لفئة المقاطعين.

وكان “حماقي” قد أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش حفله بموازين، أن ضيق الوقت حال دون أن يستعد إلى جانب المغربية “شيماء عبد العزيز”، الشيء الذي نفته عبر تصريحها حين كشفن أن السبب لم يكن سوى مقاطعتها للمهرجان خاصة وأن مشاركتها كانت ستفتح عليها باب الانتقادات، كما قد تؤثر على مسارها الفني وهي في بداية الطريق.