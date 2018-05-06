شيماء عبد العزيز: حماقي حنون وذا فويس عنوان النزاهة‎

أشادت خريجة برنامج المسابقات ذا فويس المغربية “شيماء عبد العزيز”، في أول خروج إعلامي لها بعد مغادرتها ذا فويس، بنزاهة البرنامج وشفافيته، مبدية إعجابها بجل المدربين الذين عبروا عن إعجابهم بصوتها.

واعتبرت “شيماء” وصولها إلى مرحلة ما قبل نصف النهائي بالنجاح الكبير، بعد أن حققت شعبية كبيرة ليس على مستوى بلادها المغرب، ولكن بكل الوطن حيث يبقى رصيد الجمهور الأهم في مشوار “شيماء عبد العزيز” ببرنامج ذا فويس.

“شيماء” وصفت مدربها “محمد حماقي” بــ “الحنون”، مشيرة إلى أنه كان الأقرب إليها، كما كان يعامل جل المتسابقين بنفس الطريقة، كما وصفته بالداعم الكبير لها خلال هذه التجربة التي تبقى بداية مرحلة من العمل الجاد للدخول إلى الساحة الفنية بشكل احترافي، على حد تعبيرها.

وكانت “شيماء عبد العزيز” قد تلقت دعما ومساندة من طرف العديد من الفنانات المغربيات منهن: “سلمى رشيد”، “هدى سعد”، “حياة الإدريسي” و”زينة الداودية” التي أدت إلى إحدى أغانيها خلال مشاركتها في البرنامج.