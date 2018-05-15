شيماء عبد العزيز: كنت أفضل الانضمام إلى فريق أحلام

أبدت خريجة برنامج ذا فويس، المغربية “شيماء عبد العزيز”، استعدادها لدخول تجربة جديدة في مجال التمثيل والعودة إلى بداياتها التي كانت من بوابة المسرح، رغم صعوبة الأمر وتغير الأوضاع خاصة بعد شهرتها كمغنية.

وكشفت “شيماء” في لقاء إذاعي بالمغرب، أن الفنان المبتدئ لا يمكن أن يحقق شهرته في المغرب دون مشاركته في أحد برامج المسابقات العربية، وأن ذلك كان سببا في خوضها التجربة التي حققت من خلالها الأهم وهو الانتشار محليا وعربيا.

ولم تخف خريجة ذا فويس الإحراج الكبير الذي عاشته حين اضطرت لاختيار فريق من بين الأسماء الأربعة، وهي التي كانت قد حسمت في اختيار الفنانة “أحلام” قبل صعودها المسرح، قبل أن يدفعها “حماقي” لتغيير قرارها خاصة عندما قدم لها خاتم الخطولة، وأكدت “شيماء” أنها كانت تفضل الانضمام إلى فريق الفنانة الإماراتية لأنها من عشاق الأغنية الخليجية، لكنها اعتبرت خاتم “حماقي” سبب شهرتها الواسعة وانتشارها على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.

“شيماء” كشفت بالمناسبة أنها تفكر في طرح أغنية مغربية تمزج فيها بين الأسلوب الذي تعشقه في الغناء وبين التوزيع العصري للأغنية المغربية، الذي بات معروفا خلال السنوات الأخيرة.