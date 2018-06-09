شيماء عبد العزيز وعصام سرحان ضيفا حماقي في موازين

ينتظر أن يصعد نجمي برنامج ذا فويس في نسخته الأخيرة، “شيماء عبد العزيز” و”عصام سرحان”، لأول مرة ركح مهرجان موازين، تنفيذا لوعد قطعه الفنان “محمد حماقي”، أمام أعضاء فريقه، عندما وضع أمامهم فرصة أن يكونوا ضيوفه في حالة إحيائه لأي حفل في بلد أحدهم.

وكشفت المغربية “شيماء عبد العزيز” في لقاء صحفي، أن “حماقي” وعد كل المواهب التي اختارت الانضمام إلى فريقه، أن يكون دعمه لهم عبارة عن مشاركتهم له في حفلات يحييها في بلدانهم الأصلية، حيث اختار أن تشارك رفقة مواطنها “عصام سرحان” فقرات حفله الذي برمج في الــ 25 من الشهر الجاري، ضمن فعاليات النسخة الــ 17 من مهرجان موازين إيقاعات العالم، الذي تحتضنه العاصمة المغربية الرباط ما بين الــ 22 و 30 يونيو المقبل.

يذكر أن الغموض لا زال يلف حفل “حماقي”، حيث كان ينتظر أن تشاركه فيه الفنانة الشعبية “بوسي”، التي صدر مؤخرا حكما في حقها بالسجن على خلفية قضية “شيكات بدون رصيد” التي تقدم بها طليقها، مما طرح علامة استفهام حول مشاركتها إلى جانبه، لأول مرة بمهرجان موازين.