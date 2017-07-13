صابر الرباعي: أصالة لم تسقط من عيني ولم أنسحب من “ذا فويس”

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أكد الفنان التونسي “صابر الرباعي” أن لا علم له بقرار استبعاده من طرف إدارة برنامج “ذا فويس” كما روج لذلك من قبل بعض وسائل الإعلام، مؤكداً أن إدارة البرنامج الذي يبث على فناة “ام.بي.سي”، لم تتصل به كما لم تخبر مدير أعماله بالتخلي عنه، نافياً أن يكون قد انسحب أو أعلن ذلك بشكل رسمي.

“الرباعي” الذي كان يتحدث على إحدى الإذاعات التونسية الخاصة، على هامش مشاركته في الحفل السنوي لتعاونية موظفي رئاسة الجمهورية، كشف أنه تنازل عن كامل مستحقاته لصالح عائلات الشهداء في تونس، كما نفى ما جاء على لسان مدير مهرجان قرطاج حول فشل الاتصال به لأجل المشاركة في الدورة الــ 53 من المهرجان التي تنطلق الخميس (يوليو الجاري).

وعن توقيف الفنانة السورية “أصالة” في مطار بيروت على خلفية ضبط كمية من الكوكايين في علبة مكياج داخل حقيبتها، قال “الرباعي” أن الخبر “أوجعه كثيراً” رافضا ًأن “تجهز” ضدها السكاكين، حيث قال: “حكايتها مع الكوكايين وجعتني لكن أصالة لم ولن تسقط من عيني، وأرفض أن توجه لها الأسهم وتجهز ضدها السكاكين”، مضيفاً أن الفنان قدوة ونموذج في عيون الآخرين، لكن بإمكانه هو كذلك أن يخطئ، وتابع: “لا يمكن أن نذبح أصالة بالرغم من أن الخطأ الذي ارتكبته هو في الواقع خطأً جسيماً، لكننا بشر ممكن أن نخطئ وأصالة كتاريخ لا يمكن جلدها بسبب خطأ.”