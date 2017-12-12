صابر الرباعي بحفل استثنائي في الكويت ويستقبل 2018 في تونس

تألق أمير الطرب العربي صابر الرباعي في خلال إحيائه لحفل ضخم على المسرح الوطني في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ” دار الاوبرا ” في الكويت، وذلك يوم السبت الواقع في التاسع من شهر ديسمبر/كانون الأول 2017 الجاري.

وقد بدا النجم صابر الرباعي كعادته متألقاً صوتاً وحضوراً. وقد ألهب حماسة الجمهور الذي استمتع في تأديته لأغنيات مميزة، منها جديدة، ومنها ما يعود إلى تاريخه الفني الماضي، مثل “اتذكرك” ومدلي من الأغنيات السريعة “برشا” ، ” سيدي منصور”، بالإضافة إلى أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “جرحي ما شفي” والتي لا تزال تحقق نجاحات كبيرة.

وأثناء وصلته الغنائية الرائعة قام صابر الرباعي بتوجيه تحية حب إلى الكويت و أهلها وأهدى أغنية لـ فلسطين وأداها على المسرح بإحساسه المرهف .

يُذكر أن آخر حفلات الرباعي كانت في مصر، ضمن فعاليات ليالي مهرجان الموسيقى العربية، في الدورة الـ26 على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، كما سيلتقي ليلة راس السنة جمهوره الكبير في بلده الأم تونس ليستقبل معهم العام الجديد .