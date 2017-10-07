بعد طول انتظار… صابر الرباعي يطلق “جرحي ما شفي”

أطلق أمير الطرب العربي المطرب صابر الرباعي، وبعد طول انتظار، أغنية #جرحي_ما_شفي ، حصرياً عبر تطبيق انغامي.

يستعدُّ صابر الرباعي وخلال أيام قليلة، لطرح كليب أغنيته الجديدة “جرحي ما شفي”، من توقيع المخرج وليد ناصيف.

الفيديو كليب تمَّ تصويره في مدينة اسطنبول، وبعض المناطق التركية الأخرى، علماً أنَّ المشاهد التي ظهرت في الدعاية الترويجية للكليب، وتحديداً مشهد القطار ومهبط الطيارة، والتي تمَّ تأجيرها خصيصاً من أجل الكليب، لكي يظهر في أعلى مستوى.

يُذكر أنَّ أغنية “جرحي ما شفي” من كلمات الشاعر مازن ضاهر، ومن ألحان فضل سليمان، وتوزيع موسيقي لعمر صباغ. فيما الإنتاج لشركة “آر إم بروداكشن” RM Production.

لسماع أغنية “جرحي ما شفي” انقر على الرابط الآتي:

https://play.anghami.com/song/27440234?bid=%2FaB1b%2F1MVn6y4GZG