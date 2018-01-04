صابر الرباعي يحيي ألف ليلة وليلة في تونس

أحيى أمير الطرب العربي صابر الرباعي سهرة رائعة بمناسبة عيد رأس السنة في أوتيل ومنتجع غولدن توليب في تونس، فألهب حماس الحضور الذي وصف الحفل بأنه من من ألف ليلة وليلة.

خلال السهرة، التي نفذت تذاكرها من الأسواق قبل يومين من الموعد المقرر لها، قدّم صابر باقة منوعة من أجمل أغانيه وأمتع الحضور حتى ساعات الفجر الأولى.

يُذكر أنّ صابر الرباعي قد وضع صوته على أكثر من عمل فني، ما بين المصري والخليجي والمغاربي واللبناني، حيث تعامل مع كبار الملحنين والشعراء في الوطن العربي وسيتم تصوير مجموعة من أغانيه على طريقة الفيديو كليب قريباً.