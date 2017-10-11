كلمات صابر الرباعي لزوجته في عيد ميلادها: كل سنة وأنت أجمل زوجة ورفيقة

تزامناً مع طرح أغنيته الجديدة “جرحي ما شفي”، اختار الفنان “صابر الرباعي” تهنئة زوجته بعيد ميلادها على طريقته، حيث نشر صورتهما وكتب معلقاً: “كل سنة وأنت أحلى وأجمل زوجة وصديقة ورفيقة.. كل سنة وأنت بألف خير ودائماً سعداء مع بعض.”

يذكر أن النجم التونسي، أطلق، أول أمس، كليب أغنيته الجديدة “جرحي ما شفي” عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب، على بعد أيام من احتلالها المراكز الأولى على تطبيق “أنغامي”، وهو الكليب الذي تم تصويره ببعض المناطق التركية منها اسطنبول.

أغنية “جرحي ما شفي” التي صاغ كلماتها الشاعر “مازن ضاهر”، ولحنها “فضل سليمان”، سيصدر بعدها “الرباعي” أغنية جديدة على شكل فيديو كليب، قبل أن يطرح ألبومه الجديد تحت عنوان: “صابر الرباعي 2018″، وهو الألبوم الذي يأتي بعد أعوام من استقراره على طرح أغاني “سينغل” فقط، حيث أن الفنان التونسي لم يصدر أي ألبوم منذ 4 سنوات.