حفل ضخم يجمع صابر الرباعي وسعد رمضان على مسرح قرطاج

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النجم سعد رمضان وأمير الطرب صابر الرباعي أحيا حفلاً تاريخياً على مسرح قرطاج في تونس.

وكان لوقع أغاني سعد رمضان الخاصة نكهة مميزة، فيما شهدت أغنية ” ما زال” الجزائرية، تفاعلاً ضخماً من الحضور الذي رحب بسعد ترحيباً حاراً يشبه بلده المضيف تونس.

هذا ويحيي سعد مهرجان القلعة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، ليتوجه مباشرة في اليوم التالي إلى الجزائر لإحياء مهرجانات الاستقلال، ومن ثمَّ يعود الى لبنان في السابع والعشرين من يوليو، ليتابع نشاطاته الصيفية الحافلة، أولها مهرجان “لحفد ” في الثامن والعشرين من يوليو الجاري.