صابر الرباعي: إدارة MBC لم تتعامل معي بطريقة راقية

عاتب الفنان “صابر الرباعي” إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية، بسبب عدم دعوته لحضور افتتاح الدورة ٢٨ التي انطلقت، أول أمس السبت، بعد أن رفض مبرر بعده عن تونس، وقال: “تمنيت أن أكون متواجداً، لأن أي فنان كان يتمنى أن يتواجد في حفل الافتتاح”.

ورأى “الرباعي” أن المستمع العربي يعشق الدراما والأغنية التي تحمل الحزن والشجن، مشيراً إلى أن أغنيته الحزينة التي صدرت مؤخراً تحت عنوان “جرحي ما شفي”، مست مشاعره وأحاسيسه، لكنه سيقدم أعمالاً في المستقبل، تحمل الفرح والتفاؤل.

وعن ألبومه المقبل، أكد “صابر” أنه استقر على طرحه بداية السنة المقبلة (2018)، وأن سبب تأخره يعود إلى تريثه في تقديم أي عمل جديد “لأن الخطأ غير مسموح”، كما جاء على لسانه خلال حلوله ضيفاً على إحدى الإذاعات التونسية الخاصة، أما تجربة الدعاية لأغانيه عبر موقع اليوتيوب ودفع المال مقابل الحصول على ملايين المشاهدات، قال “الرباعي” إنه مستعد ليدفع مقابل الدعاية لأغانيه، شرط أن تصل أعماله إلى جمهور حقيقي وليس لجمهور وهمي، أو جمهور لا يعرفه كفنان.

وعاد “صابر” للحديث عن قرار الاستغناء عنه من طرف إدارة “إم بي سي”، دون علمه، حيث رأى أن علاقته الطيبة مع القائمين على إدارة القناة، وما قدمه خلال تواجده ضمن لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس”، يفرضان التعامل معه بطريقة أرقى، “كأن تخبره إدارة القناة بالقرار وأن تشكره ليكون الاستغناء عنه بطريقة لبقة”.

ورفض “الرباعي” الحكم على أداء أعضاء اللجنة الجدد، قبل أن يتابع ما سيقدمونه خلال كل مراحل البرنامج.

يذكر أن الفنان التونسي سيحي حفلاً فنياً في 9 من سبتمبر المقبل، بدار الأوبرا الكويتية، كما سيحيي حفل رأس السنة بأحد فنادق تونس العاصمة.