صابر الرباعي يقول لأصالة “سأبقى سنداً وحامياً لك” وهي ترد” إنت أهلي ودمي”

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حاول الفنان التونسي صابر الرباعي تصحيح ما وصفه بالقراءة الخاطئة لتصريحه حول الفنانة أصالة نصري، مكذبا كل ما جاء في التأويلات التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام، واعتبر صابر الرباعي بأن كل المحاولات ذات النوايا السيئة لن تنال من صداقتهما القوية، وفوق ذلك كشف الرباعي عن التزامه بأن يظل سندا حقيقيا ومدافعا لأصالة في أي وقت ومهما كان الوضع، ومن جهتها الفنانة أصالة نصري أشادت بالعلاقة القوية التي تربطهما، لأنها على حد تقديرها تحمل الكثير من الصداقة والأخوة.

لم يترك الفنان التونسي صابر الرباعي التأويلات المغالى فيها، تفرق بينه وبين زميلته الفنانة السورية أصالة نصري، خاصة عقب تصريحه الأخير حول حادثة توقيفها بمطار بيروت يوم عيد الفطر الماضي، حيث ضبط بحوزتها كمية قليلة من المخدرات يشك بأنها للتعاطي ، وكان الرباعي قد أدلى بتصريح إعلامي حول هذه الواقعة حيث قال:”..ما قامت به أصالة كان خطئا استراتيجيا، لكن هذا لا يعني توجه الجميع ضدها بالسكاكين لأنها أخطأت..”. وأكد بالموازاة مع ذلك مستدركا.. بأنها تاريخ ولن يحكم عليها بسبب خطأ رغم أنه كبير، حيث لا يوافق على تعاطيها المخدرات.

وبعد أن تضاربت التأويلات لهذا التصريح، كتب الرباعي على صفحته الخاصة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي عبرات حرص أن يصحح سوء الفهم: “.. مهما حاولوا النيل من صداقتنا أصالة، فلن ينالوا منا لأننا إخوة وأصدقاء لن تمحوها قراءات خاطئة لمحتوى كلامي عنك، أبقى دوما سندا وحاميا لك مهما صار”.

وقامت الفنانة أصالة بالرد تغريدة الرباعي، فكتبت تقول: “..ما عندي شك بك بل أثق بك كواحد من أهلي ومن دمي … أنت أخ وصديق كنت وستبقى..”.