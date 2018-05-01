صابون الغار له سحره الخاص على البشرة والشعر

صابون الغار أو ما يسمى بالصابون الحلبي، هو نوع من أنواع الصابون المتعددة والذي يتم صناعته بشكل أساسي من زيت الزيتون.

يتكون صابون الغار من مجموعة من الزيوت وأهمها زيت الزيتون بالإضافة إلى زيت الحبة السوداء وزيت النخيل وزيت جوز الهند بذور القطن، حيث إنّ صابون الغار لا يحتوي على أي من المواد العطرية أو الصبغات المصنعة، ولا يوجد فيه أي من المواد الكيميائية أو الصناعية التي تؤذي البشرة والشعر، فهو من زيوت طبيعية مئة في المئة، لذلك يسمى بالصابون السحري لما له من فوائد عظيمة للبشرة والشعر أيضاً.

ويمكنك استخدام صابون الغار لجيمع أنواع البشرة دون استثناء، ويتميز لون صابون الغار بعد الانتهاء من تصنيعه باللون الأخضر الغامق ويحتاج لمدّة من الزمن كي يجف تماماً ليصبح جاهزاً للإستخدام.

فوائد صابون الغار للبشرة :