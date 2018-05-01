صابون الغار له سحره الخاص على البشرة والشعر

صابون الغار أو ما يسمى بالصابون الحلبي، هو نوع من أنواع الصابون المتعددة والذي يتم صناعته بشكل أساسي من زيت الزيتون.
يتكون صابون الغار من مجموعة من الزيوت وأهمها زيت الزيتون بالإضافة إلى زيت الحبة السوداء وزيت النخيل وزيت جوز الهند بذور القطن، حيث إنّ صابون الغار لا يحتوي على أي من المواد العطرية أو الصبغات المصنعة، ولا يوجد فيه أي من المواد الكيميائية أو الصناعية التي تؤذي البشرة والشعر، فهو من زيوت طبيعية مئة في المئة، لذلك يسمى بالصابون السحري لما له من فوائد عظيمة للبشرة والشعر أيضاً.
ويمكنك استخدام صابون الغار لجيمع أنواع البشرة دون استثناء، ويتميز لون صابون الغار بعد الانتهاء من تصنيعه باللون الأخضر الغامق ويحتاج لمدّة من الزمن كي يجف تماماً ليصبح جاهزاً للإستخدام.
فوائد صابون الغار للبشرة:
- تغذية البشرة وإعطائها قوة ونضارة.
- تأخير ظهور التجاعيد على البشرة.
- تغذية جذور الشعر ومنحه الحيوية.
- تقليل تساقط الشعر.
- تخليص الجسم من البكتريا المسببة لرائحة العرق ومنحه عطراً طبيعياً.
- لا يترك آثاراً سلبية على البشرة الحساسة والمتعبة.
- توحيد لون الجسم وخصوصاً المنطقة الحساسة.
- التخلص من الحبوب والتقليل من ظهورها.
- القضاء على قشرة الشعر وتقوية بصيلاته.
- تأخير ظهور الشيب وإعطاء الشعر ملمس ناعم ولمعة طبيعية.