صاحب أغنية Despacito في جولة سياحية بالمغرب

اختار المغني العالمي “ديدي يانكي” الذي شارك المغني “لويس فونسي” أداء الأغنية الشهيرة Despacito، مدينة شفشاون المغربية للقيام بجولة سياحية بها بصحبة المنتج والموزع المغربي “ريدوان.”

ونشر “يانكي” على حسابه بـ “أنستغرام” فيديو يوثق لحظة تجوله في أزقة مدينة شفشاون، التي باتت وجهة مفضلة للعديد من السياسيين والمفكرين والمبدعين الأجانب والعرب، لما تتميز به من طبيعة وأجواء هادئة تساعد على الاسترخاء والراحة.

في حين اختار المغربي “نادر الخياط” الشهير بــ “ريد وان”، نشر بعض الصور على حسابه بموقع التواصل “أنستغرام” تجمعه مع “ديدي يانكي” والبطل المغربي في فنون القتال الحر “أبو زعيتر”، حيث قضوا عطلة نهاية الأسبوع في مدينة شفشاون.

هذا، وتحدثت مصادر مقربة من الموزع العالمي “ريدوان” أن الأخير بصدد التحضير لعمل مميز سيجمعه والمغني “ديدي يانكي” والذي سيرى النور مستقبلاً، فيما رأى البعض أن تواجد يانكي” بالمغرب دفع القائمين على مهرجان موازين لللتعاقد معه من أجل المشاركة في الدورة المقبلة.

يذكر أن أغنية “ديسباسيتو” التي أداها ّيانكي” مع المغني البورتوريكي “لويس فونسي”، حققت رقماً قياسياً كبيراً على اليوتيوب حيث تجاوز 3 ونصف مليار مشاهدة.