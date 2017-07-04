معظم صالونات التجميل لا تتبع أسس التعقيم الصحيحة

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بغضّ النظر عن الصالون التجميلي الذي تذهبين إليه، فهناك حوالي 75 % من الصالونات لا تتبع أسس التطهير الصحيحة، فقد أثبتت الدراسات أنّ ما يقدّر بنحو مليون سيدة تخرج من الصالون وهي تعاني الالتهابات البكتيرية والفيروسية، والفطرية.

ويزداد خطر العدوى عند عدم استخدام المطهر بشكل صحيح، وعدم تنظيف الأدوات بشكل مناسب، واستخدام المنتجات المقلدة لخفض التكاليف، فالعديد من الصالونات يقومون بتعبئة زجاجات المحلول بغسول رخيص لا يطهر بشكل صحيح، فليست كل مساحيق التعقيم فعالة بنسبة 100 %، كما أن بعض الصالونات تقوم بإضافة مزيل الطلاء إلى طلاء الأظافر القديم، والذي أصبح غير صالح.

ويتعرض الملايين من الأشخاص لانتقال العدوى من زبون إلى آخر، فعدم وجود دم مرئي، لا يعني أنّ بشرتكِ ليست عرضة للكائنات المعدية، فالأطباء يؤكدون باستمرار على أن بعض الكائنات الحية الدقيقة المعدية سهلة القتل، وبعضها الآخر ليس كذلك.

وهناك العديد من أجهزة التعقيم لا يمكنها أن تقتل كل البكتيريا المعدية المنتشرة في الصالونات، فالكثير من الصالونات تستخدم “الباربيسيد” صناديق التعقيم، أو بعض المحاليل الكيميائية لتطهير أدواتها، ولكن هذه الادوات ليست فعالة تماماً في قتل جميع البكتيريا والعدوى.

ويعتبر “الأوتوكلاف” هو الجهاز الوحيد الآمن للتعقيم، فهو يستخدم الضغط العالي والبخار، وهو كفيل بقتل 100 في المئة من جميع الكائنات الحية المعدية، فيمكن وضع الأدوات المعدنية فقط في” الأوتوكلاف”، في حين أنّ الأدوات الأخرى مثل الحجارة، والأظافر العازلة وفواصل الأصابع، يجب ان يتم تبديلها بعد كل استخدام لمنع انتشار البكتيريا.

وأشار الباحثين في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية إلى حمّام الأقدام، فبالرغم من أنه قد يبدو آمنًا، إلّا أنّ تنظيفه وتطهيرة صعب.

وأكد الخبراء على عدم إزالة اللحم الميت بشكل دوري، فيجب أن تتم إزالته من خلال النقع العميق، والفرك فقط، عندما يصبح سميكًا ومزعجًا، وليس في كل مرة تزورين الصالون.

لذا ينصح الخبراء والباحثين في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية بالاتي:

استخدام أدوات تنظيف شخصية، لضمان عدم انتقال أي عدوى التأكد من نظافة حوض القدمين الذهاب إلى صالونات مختصة عدم الإفراط في الخضوع لجلسات التنظيف استخدام مرطبات ومواد مناسبة خاصة إذا كانت البشرة حساسة.

انتبهي للأتي: