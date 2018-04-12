صدور الدجاج المقلية بطريقة جديدة

نقدم لك طريقة جديدة لقلي الدجاج، تمنحك مذاقا مختلفا ولذيذا، يسهل عليك عملية التنويع في إعداد أطباق الدجاج خاصة المقلي الشهي الذي يثير شهية الجميع.

المقادير:

4 صدور دجاج

1 كوب دقيق

2 حبات بيض مخفوقة

½ 1 كوب بقسماط

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة بهارات إيطالية أي كل من: “أوريجانو مجفف و ريحان مجفف وزعتر مجفف”

ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير:

في البداية يتم استحداث بعض الفتحات العرضية في صدور الدجاج، وينبغي أن يكون ذلك على مسافات متساوية، وبالموازاة مع ذلك يتبل الدجاج بالملح والفلفل الأسود، ويترك في وعاء لمدة 30 دقيقة. وفي وعاء آخر يمزج كل البقسماط والبهارات الإيطالية والبابريكا، مع التقليب الجيد حتى تمتزج هذه المقادير مع بعضها البعض.

بعد ذلك يتم غمس الدجاج في الدقيق مع الحرص على إدخال الدقيق بين الفتحات، ثم يغمس مرة أخرى في البيض، وعقب ذلك يغمس في البقسماط أي حتى يطلي الدجاج بشكل جيد.

وفي الأخير يقلى الدجاج في زيت ساخن غزير حتى يصبح لونه ذهبيا، ويمكنك تقديمه مع سلطات أو بطاطس في الفرن أو بطاطس مقلية أو طبق من الأرز.