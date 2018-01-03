“صرخة عهد” تعبر فيها النجمة زين عوض عن فخرها بالبطلة عهد التميمي

حرصت النجمة الأردنية زين عوض على إطلاق عملها الفني الجديد بعنوان “صرخة عهد” في أول يوم من أيام العام الجديد. والعمل من كلماتها وألحانها بالتعاون مع الموزع الفنان خالد مصطفى، ومن اخراج جلال عبد الحميد.

وتهدي زين عوض “صرخة عهد” للناشطة والمناضلة عهد التميمي التي أصبحت رمزاً للصمود والشجاعة لكل فلسطيني وعربي، والتي تمَّ اعتقالها في السجون الإسرائيلية، وأيضاً لكل الأطفال الذين تمَّ ويتمُّ اعتقالهم، ولأرواح ودماء شهدائنا وللأقصى والقدس الشريف ولكل من سلب حقه على الأراضي الفلسطينية.

وعبّرت زين عن سعادتها بهذا العمل وخصّت بالشكر الموزع الأردني خالد مصطفى، وشكر خاص للمخرج جلال عبد الحميد على تنفيذ مونتاج وإخراج العمل بطريقة الكليب على اليوتيوب. ومنى عوض لإشرافها على العمل.

وتقول كلمات الأغنية:

صرخة عهد صرخة كرامة

صرخة حرية صرخة حياة

صحي العالم صحي خلي الصوت يودي

من الاقصى يا عهد خلي الصوت يودي

بوقفة عزة وكرامة وفيتي يا عهد

صحيتي كل العالم بصفعة ع وجه الكره

حيطانك يا سجن ما بتخوفني

جدران الظلم ما بترهبني

درع المحتل ما بيوقفني

صحي العالم صحي

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