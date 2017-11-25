“صعبيها علي” الرومانسية تجلب لعبد الكريم حمدان مشاهدات عالية

الفنان السوري عبد الكريم حمدان أطلق، قبل عدّة أسابيع، أغنيته الجديدة التي حملت عنوان “صعبيها عليِّ” من كلمات الشاعر علي المولى وألحان محمود عيد وتوزيع محمود عيد وإليا نستا، وحققت الأغنية في غضون أسبوعين من صدورها وطرحها على اليوتيوب، نحو ربع مليون مشاهدة.

تمتاز أغنية “صعبيها عليِّ” باللون اللبناني الرومنسي، حيث صاغ علي المولى موضوعها بأسلوب مختلف وجديد، طارحاً التحدي والقوة من أجل الحب، ومستخدماً عدّة تعابير جديدة من أجل خدمة نصّه الغنائي. أما على صعيد اللحن، فقدّم محمود عيد نفسه بقالب وأسلوب جديدين جمعا بين الرومانسية والطرب، كون أداء اللحن يتطلب المزج بين الإحساس وقوة الصوت.

وجاء أداء الفنان عبد الكريم متميزاً في هذا اللون الغنائي الذي يقدمه للمرة الأولى، حيث أظهر اللحن إنسيابية صوته في مختلف الطبقات “الجواب والقرار” وبرز إحساسه المرهف.

لسماع أغنية “صعبيها عليِّ” على اليوتيوب، يرجى الضغط على الرابط:

